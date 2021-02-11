美股重拾跌勢，投資者又再猜疑上日大升是否過分樂觀，科技股領跌大市，Tesla跌逾4%。其他消息方面，外電報道OPEC+本周會議有望通過增產決議，紐約期油應聲跌破60美元。聯儲局理事Brainard稱，注意到近期債券市場動盪，但現在還沒有達到聯儲局為放慢購債速度所設定的條件，美國10年期債息續波動，隔晚息口屆乎1.3776至1.4582厘。比特幣則失守50000美元，因美國證券與交易委員會(SEC) 席提名人表示要根除加密貨幣欺詐。