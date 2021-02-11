美股重拾跌勢 道指跌143點 比特幣失守5萬美元
文章日期：2021年3月3日 08:22
美股重拾跌勢，投資者又再猜疑上日大升是否過分樂觀，科技股領跌大市，Tesla跌逾4%。其他消息方面，外電報道OPEC+本周會議有望通過增產決議，紐約期油應聲跌破60美元。聯儲局理事Brainard稱，注意到近期債券市場動盪，但現在還沒有達到聯儲局為放慢購債速度所設定的條件，美國10年期債息續波動，隔晚息口屆乎1.3776至1.4582厘。比特幣則失守50000美元，因美國證券與交易委員會(SEC) 席提名人表示要根除加密貨幣欺詐。
道瓊斯工業平均指數收跌143點，跌幅0.46%，報31391點。標普500指數收跌31點，跌幅0.81%，報3870點。納斯達克綜合指數收跌230點，或1.7%，報13358點。
Intel跌2.61%，報61.24美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低10點，而陶氏升1.93%，報62.73元，貢獻道指7點。
科技股方面，蘋果收市報125.12元，跌2.08%，谷歌母公司Alphabet收市報2064.48元，跌0.25%，亞馬遜收市報3094.53元，跌1.64%，Facebook收市報259元，跌2.23%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.2%，報413點。德國DAX指數收漲0.2%，報14039點；法國CAC 40指數漲0.3%，報5809點；英國富時100指數收漲0.39%，報6613點。