澳門凌晨零時起取消進入賭場出示核酸證明
文章日期：2021年3月2日 19:42
澳門應變協調中心宣布，由明日即3月3日凌晨零時起，取消進入娛樂場需要出示核酸陰性檢測結果的要求，但娛樂場仍須持續嚴格執行其他防疫措施配合。該中心因應內地訪澳人士已持有核酸檢查陰性報告，加上內地疫情風險下降，因此作出此決定。
該中心指，是次決定是基於現時內地來澳人士入境時，均持有7天內核檢陰性報告，考慮到各娛樂場在檢查健康碼、戴口罩、賭客間分隔檔板、保持距離等各項措施等均能嚴格遵守，內地疫情風險在2月中起明顯下降，已連續10天沒有中高風險地區，連續24天沒有本地傳播，加上預期隨著天氣轉暖，內地疫情可較好地保持平穩。
此前有消息指，訪澳內地客對進入賭場前，需出示核酸檢查結果及進行連串檢查，有所顧忌。隨著放寬核對核酸陰性檢測，或逐步有助改善內地遊客到訪澳門賭場的情況。濠賭股股價今日全線下跌，跌幅最大為銀河娛樂（0027），全日跌4.49%。
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