該中心指，是次決定是基於現時內地來澳人士入境時，均持有7天內核檢陰性報告，考慮到各娛樂場在檢查健康碼、戴口罩、賭客間分隔檔板、保持距離等各項措施等均能嚴格遵守，內地疫情風險在2月中起明顯下降，已連續10天沒有中高風險地區，連續24天沒有本地傳播，加上預期隨著天氣轉暖，內地疫情可較好地保持平穩。

此前有消息指，訪澳內地客對進入賭場前，需出示核酸檢查結果及進行連串檢查，有所顧忌。隨著放寬核對核酸陰性檢測，或逐步有助改善內地遊客到訪澳門賭場的情況。濠賭股股價今日全線下跌，跌幅最大為銀河娛樂（0027），全日跌4.49%。

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