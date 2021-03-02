翻查國航2019年度及2020年8月下旬刋發的中期業績報告顯示，澳門航空的註冊資本為4.42億元。若依報道所言，澳門航空的注資計劃，應在去年8月下旬之後發生。現時澳門航空的股東，尚包括澳門政府及澳門旅遊娛樂公司，各佔21.5%及11.56%。

有關報道又引述廖寒西指，自去年九月重飛內地航線，到去年十二月已經恢復至疫前的42%。但隨著今年一月中下旬受內地疫情反覆影響，客量再度回落。他期望三月下旬客量恢復至疫前四成；未來數月可回復至七、八成。

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