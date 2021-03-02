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澳門航空受疫情影響獲股東注資   大股東國航去年亦參與國泰供股

文章日期：2021年3月2日 18:17

國泰（0293）去年8月完成資本重組後，持有國泰29.99%主要股東中國國際航空（0753）有份參與供股。根據《澳門日報》報道，國航持股66.8995%的澳門航空在疫情爆發後，每月虧損8000萬、9000萬元（澳門元、下同）。報道引述澳門航空副總經理廖寒西指，公司獲股東支持完成注資計劃，會繼續配合發展旅遊業、民航業。在報道內，未見澳航透露具體注資金額。

翻查國航2019年度及2020年8月下旬刋發的中期業績報告顯示，澳門航空的註冊資本為4.42億元。若依報道所言，澳門航空的注資計劃，應在去年8月下旬之後發生。現時澳門航空的股東，尚包括澳門政府及澳門旅遊娛樂公司，各佔21.5%及11.56%。

有關報道又引述廖寒西指，自去年九月重飛內地航線，到去年十二月已經恢復至疫前的42%。但隨著今年一月中下旬受內地疫情反覆影響，客量再度回落。他期望三月下旬客量恢復至疫前四成；未來數月可回復至七、八成。

 

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