MOU指出，雙方期望透過鼓勵香港與巴黎金融機構之間的合作，強化專業發展，並就互惠互利事宜尋求建立定期溝通。根據資料，巴黎歐洲金融市場協會為非牟利組織，其願景之一是宣傳巴黎及法國金融市場，現時有約400家法國發行人、投資機構、銀行為其成員。

金發局主席李律仁表示，透過本次簽署諒解備忘錄，相信兩機構將可令香港、巴黎兩金融中心達致更大的協同作用。他續指，十分期待與對方的合作，以支持本港金融業的發展。

巴黎歐洲金融市場協會總裁Arnaud de Bresson表示，本次合作旨在歡迎香港及亞洲的發行人及投資者加大對歐元市場的參與，亦歡迎法國及歐洲的市場參與者進入香港市場。他表示，金融科技及可持續金融為兩地的優先推動重點，將在此領域制定合作計劃。

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