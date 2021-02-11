金發局與巴黎歐洲金融市場協會簽MOU 促港法合作
文章日期：2021年3月2日 18:10
金發局與法國市場推廣組織巴黎歐洲金融市場協會（Paris EUROPLACE）聯合宣布，雙方於今日簽署諒解備忘錄（MOU），以加強香港及巴黎金融機構的合作，並致力為兩機構在推廣可持續金融、金融科技（Fintech）及金融創新等方面提供合作平台。
MOU指出，雙方期望透過鼓勵香港與巴黎金融機構之間的合作，強化專業發展，並就互惠互利事宜尋求建立定期溝通。根據資料，巴黎歐洲金融市場協會為非牟利組織，其願景之一是宣傳巴黎及法國金融市場，現時有約400家法國發行人、投資機構、銀行為其成員。
金發局主席李律仁表示，透過本次簽署諒解備忘錄，相信兩機構將可令香港、巴黎兩金融中心達致更大的協同作用。他續指，十分期待與對方的合作，以支持本港金融業的發展。
巴黎歐洲金融市場協會總裁Arnaud de Bresson表示，本次合作旨在歡迎香港及亞洲的發行人及投資者加大對歐元市場的參與，亦歡迎法國及歐洲的市場參與者進入香港市場。他表示，金融科技及可持續金融為兩地的優先推動重點，將在此領域制定合作計劃。
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