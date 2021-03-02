仔細解讀恒指公司昨日公布的諮詢結果，有三個地方，透示了這次推出「恒生100指數」的耐人尋味之處。先是假裝推出折衷方案，把上市歷史要求定為3個月。去年12月的諮詢文件，其中一項建議是「取消合資格候選成份股最少上市時間要求」。當時已令市場嘩然，恒指公司眼見大量中概股來港上市，可能不忍心見到阿里巴巴（9988）來港上市後，也要大半年才能加入恒指，於是把心一橫，想完全取消藍籌股的上市時間要求，加速恒指變中資天堂的步伐。

以往藍籌股之所以矜貴，是因為它有門檻，有市值與上市歷史要求，能避開細價股或新上市股份常見的波動。所以這個建議的反對聲音最多，於是恒指公司推了一個「折衷」方案︰把上市歷史要求定為3個月。這樣做，除了「做個樣」之外，想不到其他解釋。

需知道，指數基金是較保守的投資，不止強積金，環球有很多退休金也投資在指數基金；需知道，3個月，連基礎投資者的禁售期都未過，股市可能連一輪較短的周期都未行完。但僅僅3個月，一隻像快手（1024）、思摩爾（6969）、甚至泡泡瑪特（9992）般大幅波動的股票，便要被納入恒指。當年風靡一時的漢能太陽能（已退市），也要感嘆生不逢時，否則已貴為藍籌了。

尤記得恒指公司多年前曾說過，不想搞得像國際上的MSCI或富時一樣。現在掌舵人換了，是不是思維也改變了？

第二個耐人尋味之處，是被括住的「香港」。恒指公司說，恒指增至100隻成分股後，會維持20至25隻「香港」成份股。括號是恒指公司加上去的，不是被人改圖。目前，即使把非中資公司（例如友邦（1299）、百威（1876）等）一律納入「香港」股範圍，藍籌中的「香港」股也就只有22隻。換句話說，恒指成分股數目倍增，但「香港」成份股，維持現狀已經算好了。其實這個括號意味深長，到某一天不可以再說「本地蛋」了，括號內的「香港」自然隨時要被刪走。

第三個有趣的地方，是聲稱日後「按行業組別挑選成份股」，並分了7個行業組別，把部分被視為舊經濟的，例如公用與電訊股歸為同一組，再爭入場門檻。但恒指公司並沒有說7個組別同等分享指數的權重，只是說「減少各行業佔比在指數與整體市場的差距」。其實就像世界盃一樣，歐洲國家獲得的席位，當然遠比亞洲國家多。中資的科技股與本地的公用股，哪個是歐洲，不用多說吧？

港股見頂的徵兆，除了恒指突破三萬點及成交創新高外，近年可以多加一項，就是恒指公司改革。上一次恒指公司改革，是在2018年2月初，公布國指改革，牛市隨即不逕而走。很不幸地，今次恒指公司想搞「恒生100指數」，公布的時機，也適逢港股熊蹤乍現之時。想想去年比亞迪（1211）被剔出國指後的升幅？當指數公司搞得像個基金經理一樣，就會被市場戲弄。

文濤

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