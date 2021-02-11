據報，這將會是繼2014年阿里巴巴以250億美元上市後，亞洲公司在美國交易所第四大IPO，也有望為韓國上市公司創下紀錄。Coupang表示，創始人兼首席執行官Bom Suk Kim在IPO後仍將持有約76.7%的投票權。

報道指，Coupang將通過高盛、Allen & Company、摩根大通、花旗、匯豐銀行、德意志銀行證券、瑞銀投資銀行、瑞穗証卷和里昂證券等承銷此次發行。不過在2月份的註冊文件中被列為承銷商之一的美國銀行卻並未出現在招股文件中。

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