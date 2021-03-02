合景泰富：2月銷售額增1.6倍 融信中國升61%
文章日期：2021年3月2日 17:22
合景泰富（1813）公布，2021年2月份的合約銷售額45.6億元人民幣（下同），較2020年2月份的17.07億元，按年增加167.1%﹔2021年首兩個月合計的合約銷售額為113.3億元，較2020年首兩個合計的68.72億元，按年增加64.9%。
融信中國（3301）公布，2021年2月份的合約銷售額為119.02億元，較2020年2月份的73.58億元，按年增加61.76%。2021年首兩個月合計的合約銷售額為241.98億元，較2020年首兩個合計的103.94億元，按年增加132.8%。
合景泰富今日曾高見12.46元，收市僅微升0.67%，收報11.98元﹔融信中國今日曾高見5.66元，收市跌3.05%，收報5.4元。
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