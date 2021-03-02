盛寶：對後市樂觀惟波動持續
文章日期：2021年3月2日 16:45
恒指自2月中的高位至今下跌逾2000點，盛寶金融高級市場分析師潘梓生表示，2月股市出現超買，出現波動回調是預期之中。美國國債上升，影響市場氣氛，後市仍會市帶來波動。環球央行繼續提升流動性支持，為整體股市帶來支持。他對後市仍然樂觀，不過市場波動下，投資者應該檢視自己的組合和風險水平。
上周債息上升觸發，高估值的美股科技股有較大調整，潘梓生指出高利率令持有這些股票的資金成本上升不少，因此投資者獲利沽貨，不過經過股票調整後，投資價值較早前改善，低位吸納的需求大，因此沒有很大的風險。不過他提醒，目前市場預期央行會有控施控制債息急升，若預期落空令債息再升，科技股仍有相當大波動。
至於被認為是受惠於再通脹主題的銀行、石油、資源等股票，他認為短期已經超買或出現較大調整，但央行繼續量寬下，再通脹仍是今年熱門的投資主題。
盛寶推出針對零售投資者的投資平台SaxoInvestor，提供股票、債券、基金買賣，不過沒有提供衍生工具買賣。目前本地已有多間互聯網券商提供低佣股票、基金買賣服務，該行大中華區財富管理業務主管陳宏晞表示，該行平台有來自各地的策略師和量化分析師，為客戶進行股票、債券、基金資產分析，協助進行資產配置。1月份不少在港提供服務的美股券商限制GameStop、AMC等股票買入，不過該行當時未有限制這些高波動股票的買賣。
記者：歐陽偉昉
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