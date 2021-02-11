恒大2月銷售額跌32% 首兩個月累增3% 中梁控股2月增4.4倍
文章日期：2021年3月2日 16:46
中國恒大（3333）公布，今年2月份實現合約銷售金額302.3億元人民幣（下同），較2020年2月份合約銷售額447.3億元跌32.4%，去年集團在2月經「恒房通」平台實現認購額為1026.7億元。但今年集團並無再公布「恒房通」數據。
中國恒大今年首兩個月的合約銷售額為883.5億元，較2020年首兩個月合約銷售額852.8億元，按年增加3.6%。
中梁控股（2772）方面，集團今年2月份的合約銷售額為170億元，較2020年2月的31億元增加448.4%，首兩個月的合約銷售額為308億元，較2020年首兩個月的105億元增加193.3%。
中國恒大今日升0.63%，收報15.86元﹔中梁今日升1.73%，收報5.3元。
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