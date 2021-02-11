再加印花稅疑雲 恒指曾見近1個月低 收市跌356點 受制20天線
文章日期：2021年3月2日 16:26
財政司司長陳茂波有關進一步增加股票印花稅的言論，早段拖累大市由升轉跌，彭博及政府未有清楚否認下，午後跌幅進一步擴大至495點，大市低見28957.31點，見近1個月低，全日高低波幅升至809點，南北水亦齊齊轉為淨流出。
恒指收市跌356點或1.21%，報29095點，成交金額2327億元，較上日增加11.23%；國指跌92點或0.81%，報11361點。恒生科技指數收報9257點，跌0.44%。
走勢上，恒指連續第三日守於20天線(29810.21點)之下，10天線(30059.85點)亦正調頭向下。
藍籌9隻升，43隻下跌。中生製藥（1177）升4.5%，收報9.06元，是升幅最大的藍籌，銀娛（0027）跌4.49%，收報69.2元，是跌幅最大的藍籌。創科實業（0669）升3.61%，收報126.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻16點；友邦（1299）跌3.1%，收報96.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低90點。
恒生科技指數成份股12隻升，20隻下跌。升幅最大的是中芯（0981）收報27.75元，升3.74%；跌幅最大的是心動公司（2400）收報66.8元，跌6.96%。
南北水昨日齊齊止跌，今日又齊齊轉為淨流出。北水南下合計淨流出18.16億元，南水北上合計淨流出67.91億元人民幣。
港鐵（0066）表示，將與鷹君（0041）合作完成何文田站一期項目，長實（1113）曾稱擁優先購買權。港鐵收報46.1元，升0.33%；鷹君收報26.95元，跌1.82%；長實集團收報44.9元，跌0.22%；高銀金融（0530）收報0.285元，跌5%。
國美零售（0493）公布，折讓15%配股，籌44億元。收報1.88元，跌18.9%。
利福（1212）全年純利跌92%，不派息。收報6.75元，跌2.87%。
理文造紙（2314）去年賺35億 派息0.18元。收報7.5元，跌1.5%。
理文化工（0746）少賺28% 息0.165元。收報3.82元，升3.5%。
郭樹清稱，中港的中外資金融機構不會執行美國制裁。中港金融股齊齊向下。匯控（0005）收報45.05元，跌2.28%；工行（1398）收報4.99元，跌0.99%；建行（0939）收報6.06元，跌1.3%；中國人壽（2628）收報16.18元，跌0.74%；友邦跌3.1%；中國平安（2318）收報95.2元，跌0.52%。
今日公布業績的寶龍地產（1238）收報6.3元，升2.4%；寶龍商業（9909）收報26.75元，升1.7%。
新冠肺炎拖累，「準藍籌」海底撈（6862）料去年盈利跌九成。收報68.5元，跌0.51%。
永升生活（1995）鑫苑物業（1895）發盈喜，料去年多賺超過六成。永升生活服務收報18.7元，跌1.99%；鑫苑服務收報1.95元，升1.04%。
富力地產（2777）二月份總銷售收入約90.5億元，今日升0.19%。收報10.3元，跌0.77%。
恒大物業（6666）2月新簽訂物業合約面積3177萬平方米。收報16.3元，跌4.12%。
航運股破頂，包括，海豐國際（1308）創上市新高，見22.3元，收報21.8元，升1.63%；中遠海運港口（1199）創52周高，見6.5元，收報6.38元，升9.81%；招商局港口（0144）創52周高，見12.34元，收報12.1元，升3.42%。
其他破頂股包括，361度（1361）創52周高，見2.38元，收報2.33元，升18.27%；旭輝（0884）創52周高，見7.65元，收報7.5元，升1.35%；中國太平（0966）創52周高，見17.86元，收報17.38元，跌1.14%。
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