財政司司長陳茂波有關進一步增加股票印花稅的言論，早段拖累大市由升轉跌，彭博及政府未有清楚否認下，午後跌幅進一步擴大至495點，大市低見28957.31點，見近1個月低，全日高低波幅升至809點，南北水亦齊齊轉為淨流出。