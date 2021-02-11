Gucci及BV母企領投二手精品平台Vestiaire Collective 獲其5％股權
文章日期：2021年3月2日 16:13
全球知名二手時尚精品平台Vestiaire Collective今日宣布，完成最新一輪融資項目，達1.78億歐元（約值16.57億港元），由知名品牌Gucci、Bottega Veneta及Saint Lauren的母公司法國開雲集團（Kering）和另一間美國投資公司老虎環球基金領投。
Vestiaire Collective首席執行官Maximilian Bittner表示，二手板塊整體正在急速增長，特別受千禧一代及Z世代消費者的歡迎，並將塑造未來的零售格局。Maximilian Bittner 更表示，獲得開雲集團及老虎環球基金的注資，可進一步擴大集團的全球社區。
是次開雲集團透過投資持有Vestiaire Collective 5%的股權並加入其董事會，開雲集團首席客戶與數字營銷官Grégory Boutté補充指，Vestiaire Collective的投資精準，意義重大。
另一間老虎環球基金合夥人Griffin Schroeder表示，支持Vestiaire Collective在全球的持續發展壯大，並重點保持美國和亞太地區驚人的增長勢頭。截至2021年1月，美國和亞太地區的本地賣家所售商品同比增長了250%。
二手時尚板塊在過去三年急速增長，主要受年輕消費者推動，更得益於社交購物和網絡社群的增長趨勢，於疫情期間進一步增長。據預測，人們衣櫥內的二手單品數目將由2021年的21%上升至2023年的27%，更預計至2025年，整個二手時尚板塊價值將超過600億美元。
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