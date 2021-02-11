另外，BCT首席業務總監李德麟表示，今年MPF首月整體回報不錯，預期今年MPF整體回報能跑贏通脹率，但認為債券基金今年難以再有10％回報，今年回報偏向單位數。雖然因疫情令經濟下行，引致失業率上升，現時未見可扣稅自願性供款(TVC)出現大量停供情況，料今年TVC供款額將較去年多。近期美債孳息率急升，同時美股估值偏高，故對香港、美國及歐洲股票抱中性預期，反而看好中國、亞洲及日本股票前景。對於政府計劃提高股票印花稅，BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時表示，上述措施對MPF的影響不大，因其費用雖有上調，但基金經理看重長遠發展，對投資意欲影響不大，直言印花稅增加使市場即時作出反應，但認為對MPF的長遠影響不大。

對於恒指擴大成分股數目，劉嘉時表示，增加恒指成分股數量為好事，有助預示未來的經濟情況。BCT銀聯集團於去年8月至12月推出全港首個模擬MPF投資遊戲「BCT聯盟．積金之戰」深化投資者教育，遊戲共吸引4000名參加者參與，比賽結果是參加者平均回報率達14％。但中間要做研究等功課，但最後只有2％完成。

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