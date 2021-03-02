《金融時報》大致寫了SONY與《鬼滅之刃》的故事，近年SONY亦先後收購了美國的動漫發行商Funimation與Crunchyroll，以及入股中國的Bilibili，已充份反映SONY的海外策略。

日本戰後雖然創造經濟奇跡，但主要先靠韓戰養肥，再向全球出口黑白家電、汽車，勝在比歐洲貨價廉物美。而現時論廉價工業，不會及得上中國，若論電子、歌影視，又有韓國從後趕上，以日常電子產品計，Samsung早已比SONY流行。要做金融，亦不會夠新加坡國際。餘下只有日本才能做到的，大概有食品、傳統文化產品、動漫。

然而前兩者其實很多時候靠流行文化產品、軟實力帶動，如韓國K-pop興起後，亞洲到歐洲都有不少年輕人爭相學韓文、食泡菜。日本勢力自經濟爆破後家道中落，適逢亞洲其他小龍趕上，日本的定位便一直未有方向。而SONY重新審視海外策略，反映的不只是個別公司，而是整個業界的盲點。

日本動漫在全球影響力甚大，到今日《寵物小精靈》、《龍珠》等仍享極高地位。以BANDAI為例，專門為熱門動漫出產副產品，包括遊戲、模型，甚至網絡發行權等，同時持有好幾個家傳戶曉的動漫版權，如《龍珠》、《狐忍》、《海賊王》、高達系列等。筆者在倫敦居住時，眼見即使貨品售價比香港高至少兩三成，市內的動漫店長期人頭湧湧。然而BANDAI的全球營業額中，海外竟只佔約兩成，明顯海外供應未能追上需求。

日本的動漫業界一直陷入低迷，如據《PR TIMES》指，2019年國內動畫製作市場規模為2427.5億日圓，按年僅微升0.5%，升幅是過去11年來最低。據全國出版協會官方數據，同年出版市場按年僅增0.2%至1.5萬億日圓。兩項數據反映另一情況，就是日本動漫的電子化緩慢，如2019年日本網上動畫市場首次超越動畫影帶市場，同期書籍、雜誌出版市場按年跌4.3%（2020年跌1%），電子出版市場則升23.9%（2020年升28%，電子佔有率升4.4個百分點至24.3%）。現實是日本人仍習慣到TSUTAYA租借影帶、或到漫畫Café煲書，變相電子市場未能壯大。

忽視海外市場、未能及時電子化，看似兩個問題，但出路是同一條，做好電子化，便會有助打入海外市場。日本輿論往往歸咎於翻版，不論是國內外的翻版網站，然而到了網絡時代，慣了Netflix或Amazon Prime模式，海外觀眾與讀者已厭倦守候電視或漫畫單行本，亦懶得外出購買，尤其身處歐美，要買進口品的話很可能要開車到市中心，與其如此，不如看翻版。

Netflix特意引入不少動畫，但大熱動畫與日本往往差上一、兩季，在翻版網站反而容易找到，可見正版收看的門路與需求之間有很大缺口。當年TVB（0511）的MyTV即晚網上重播劇集，將翻版的財路收歸手上，便有先見之明得多。若然日本未來肯放下民族面子，多做海外生意，反而有助保全其國內經濟與獨有的文化，至少受盡擠壓的動漫業界人士可得到合理的待遇，對日本國民抑或全球擁躉都是雙贏好消息。

賈文清