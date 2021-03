不過,彭博社於上午11時47分發布的詳盡訪問報道,卻沒有提到相關調高股票印花稅的字眼。陳茂波除了表示調高股票印花稅不會損害香港作為金融中心的競爭力外,亦重申政府無計劃取消或再上調股票印花稅,並表示「我們將繼續監視市場情況發展,現階段,我不會採取任何方式」。(原文:The government has no plans to withdraw the hike and isn't at this time planning any more increase, he said. "We will continue to monitor the situation, the market development and at this stage, I will not commit one way or the other," Chan said.)

就此,財政司司長辦公室回覆本報查詢亦表示,有關司長談及股票印花稅的內容,以彭博社最終訪問報道為準。

