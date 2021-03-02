【有片：選股王】港股日升日跌格局 電商股向好
文章日期：2021年3月2日 13:45
港股保持近期日升日跌格局，恒指今早高開後最多升313點，高見29765點回軟，曾經倒跌305點，低見29147點，半日收報29258點，跌193點或0.66%；大市成交1410億元。
科技股做好，恒生科技指數升1.35%。騰訊（0700）、美團（3690）升約2%，快手（1024）升半成，中芯（0981）、小米（1810）升約3%。比亞迪股份（1211）升逾2%，惟其他新能源受壓，信義光能（0968）跌7%，贛鋒（1772）跌3%。重磅股如中海油（0883）跌半成，友邦（1299）匯控（0005）跌2%、3%。資源股、濠賭股、乳業啤酒股有沽壓。不過，豬肉股做好。水泥、航運、工業股部分向好。
小家電商JS環球生活（1691）預告去年純利增長達約3.5倍，刺激股價今早曾經大漲15%，惟高位有沽壓，半日升幅收窄至7%。該股維持一浪高於一浪走勢，回吐依然可以吸納。短線可以留意另一家電商創維（0751），公司早前預告去年純利增長不少於七成，除了出讓股權錄得一次收益外，也因為海外業務穩定增長，以及營銷費用下降。股價年初以來反覆向好，短線嘗試突破2.8元高位，回調於2.6元料有承接
劉思明