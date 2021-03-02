螞蟻據報向中國央行分享了小部分消費者數據 惟官方未感滿意
文章日期：2021年3月2日 13:07
英國《金融時報》引述知情人士報道，阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團向中國央行分享了一小部分消費者數據。
此前有報道指，中國監管機構要求螞蟻集團分享消費信貸等數據，並批評螞蟻透過支付寶等應用程式，取得大量個人數據，螞蟻對於中小型銀行，以至大型銀行都構成不公平的競爭。
《金融時報》報道，螞蟻已經同意向一家國有背景的數據庫共享公司提供一些有關5億客戶的貸款訊息，包括他們的個人身份，每月借款額和還債狀態。知情人士又指，螞蟻集團同意將「借唄」與「花唄」的消費者信用數據逐步向人行征信中心共享。
惟報道指，人行認為其分享的數據空洞，對進展並不滿意。有官員指，螞蟻分享的數據缺乏細節，而且交易的頻率也不高。
另外，《道瓊》引述螞蟻集團董事長井賢棟的內部備忘錄報道，螞蟻集團表示公司最終會上市，並將尋找僱員變現部分持股的途徑。
井賢棟指，管理層正在評估公司的薪酬和激勵政策，並為員工制定「短期流動性解決方案」，將於4月份實施。
其他報道
加印花稅傳聞恒指升轉跌193點 上下波幅619點 匯控跌3%
理文造紙去年賺35億 派息0.18元 理文化工少賺28% 息0.165元
胡潤全球富豪榜出爐 馬斯克成世界首富 農夫山泉鐘睒睒為亞洲首富
郭樹清：房地產核心問題是泡沫比較大 各國財策幣策副作用逐步顯現