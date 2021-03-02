集團就純利大跌解釋，指主要由於收入下跌43.7%；投資收入大幅下跌乃由於集團的金融投資錄得按市值計價公平值虧損3.338億元，而2019年的公平值收益4.039億元；及集團的投資物業錄得公平值虧損4.181億元，較2019年錄得公平值虧損為1.74億元等綜合因素所致。

業務方面，銅鑼灣崇光旗艦店的全年銷售額下跌36.2%，由於本地第四波疫情於11月下旬爆發前，本地疫情緩和，本地消費曾出現短暫復蘇，且上年同期因本地社會事件影響業務運作而造成較低的比較基數，下半年按年計的銷售跌幅較2020年上半年的跌幅49.3%收窄至17.5%。

尖沙咀崇光則受惠於短暫放寬限聚令及比較基準偏低，該店銷售額的跌幅自2020年上半年71.1％收窄至2020年下半年的31.7%。

利福今日早市跌1.01%，報6.88元。

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