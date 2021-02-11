彭博社訪問財政司司長陳茂波，報道曾指他表示不排除進一步提高股票印花稅，恒指由高位升313點，轉為跌305點，高低波幅619點。彭博刊出詳細報道內文，陳茂波稱目前不計劃進一步上調股票印花稅，恒指跌幅收窄。