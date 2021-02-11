加印花稅傳聞恒指升轉跌193點 上下波幅619點 匯控跌3%
文章日期：2021年3月2日 12:24
彭博社訪問財政司司長陳茂波，報道曾指他表示不排除進一步提高股票印花稅，恒指由高位升313點，轉為跌305點，高低波幅619點。彭博刊出詳細報道內文，陳茂波稱目前不計劃進一步上調股票印花稅，恒指跌幅收窄。
恒指半日跌193點或0.66%，報29258點，成交金額1410億元；國指跌11點或0.1%，報11442點。恒生科技指數收報9424點，升1.35%。
藍籌11隻升，40隻下跌，1隻無升跌。中生製藥（1177）升4.84%，收報9.09元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌4.81%，收報8.71元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.79%，收報709.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻54點；匯控（0005）跌3.04%，收報44.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低72點。
恒生科技指數成份股18隻升，12隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）收報329.8元，升5.1%；跌幅最大的是貓眼娛樂（1896）收報14.56元，跌4.34%。
北水南下合計淨流入23.09億元，較上日增加2646.94%，連續第2日流入。南水北上合計淨流出45.13億元人民幣。
郭樹清指，中港的中外資金融機構不會執行美國制裁。金融股向下，匯控跌3.04%；中行（3988）收報2.69元，跌0.37%；工行（1398）收報4.98元，跌1.19%；建行（0939）收報6.05元，跌1.47%。友邦（1299）收報97.7元，跌2.2%。
國美零售（0493）公布，折讓15%配股，籌44億元。半日收報2.01元，跌13.3%。
多間公司公布業績，業績前表現如下。理文造紙（2314）半日收報7.67元，升0.65%；利福國際（1212）半日收報6.88元，跌1%；寶龍地產（1238）半日收報6.34元，升3.08%；寶龍商業（9909）半日收報26.45元，升0.57%。
新冠肺炎拖累，「準藍籌」海底撈（6862）料去年盈利跌九成。收報69元，升0.22%。
永升生活（1995）鑫苑物業（1895）發盈喜，料去年多賺超過六成。永升生活服務收報18.96元，跌0.63%；鑫苑服務收報2元，升3.63%。
富力地產（2777）二月份總銷售收入約90.5億元，今日升0.19%。收報10.22元，跌1.54%。
恒大物業（6666）2月新簽訂物業合約面積3177萬平方米。收報16.72元，跌1.65%。
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