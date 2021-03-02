海港企業轉虧蝕11.19億元 不派息
文章日期：2021年3月2日 12:04
海港企業（0051）2020年虧損11.19億元，2019財年則錄純利1.17億元，每股虧損1.58元，主要受累於投資物業及酒店重估虧損。但集團基礎淨盈利為4.13億元，僅較2019年的4.35億元微跌，主要由於發展物業銷售額及時確認入賬，加上有一項3.61億元的一次性淨稅項撥回。集團2020年度不派息，但由於上述的一次性稅項撥回，派第二次特別期息0.07元，連同第一次特別中期息0.07元，全年派息0.14元，較2019年跌36.4%。
集團形容，「2020年是記憶中酒店行業最艱辛的一年」，未計「保就業」計劃補貼前，酒店收入下跌 60%至3.31億元，導致3.44億元的營業虧損，投資物業亦被飽受打擊的零售業拖累，收入下跌 36%，營業盈利下跌39%。
集團去年收入增加137%至33.13億元，主要因發展物業項目蘇州國際金融中心部分期數落成所致。然而營業盈利減少4%至5.1億元。當中本港投資物業需為租戶提供租金減免，並斥巨資刺激銷售，故投資物業的收入減少36%，營業盈利減少39%。酒店收入因而暴跌54%，並錄得重大營業虧損。
內地物業方面，繼續撤出發展物業市場，出售佔80%的蘇州國際金融中心及佔27%權益的上海南站項目餘下單位。由於蘇州國際金融中心部分期數落成，收入增加至25.34億元，營業盈利增加至4.48億元。設有 233 間客房的豪華酒店蘇州尼依格羅酒店即將於2021年4月1日開業。
海港企業早市無升跌，報8.09元。
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