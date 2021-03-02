集團形容，「2020年是記憶中酒店行業最艱辛的一年」，未計「保就業」計劃補貼前，酒店收入下跌 60%至3.31億元，導致3.44億元的營業虧損，投資物業亦被飽受打擊的零售業拖累，收入下跌 36%，營業盈利下跌39%。

集團去年收入增加137%至33.13億元，主要因發展物業項目蘇州國際金融中心部分期數落成所致。然而營業盈利減少4%至5.1億元。當中本港投資物業需為租戶提供租金減免，並斥巨資刺激銷售，故投資物業的收入減少36%，營業盈利減少39%。酒店收入因而暴跌54%，並錄得重大營業虧損。

內地物業方面，繼續撤出發展物業市場，出售佔80%的蘇州國際金融中心及佔27%權益的上海南站項目餘下單位。由於蘇州國際金融中心部分期數落成，收入增加至25.34億元，營業盈利增加至4.48億元。設有 233 間客房的豪華酒店蘇州尼依格羅酒店即將於2021年4月1日開業。

海港企業早市無升跌，報8.09元。

其他報道

郭樹清：中港的中外資金融機構不會執行美國制裁

滬深三大指數半日低收 上證跌0.99%

1個月HIBOR終止3連跌

螞蟻據報擱置對現有及離職員工股份回購計劃

陳茂波：不排除進一步提高股票印花稅 稱無損競爭力

胡潤全球富豪榜出爐 馬斯克成世界首富 農夫山泉鐘睒睒為亞洲首富

郭樹清：房地產核心問題是泡沫比較大 各國財策幣策副作用逐步顯現

賽生藥業IPO上限定價 超購1067倍