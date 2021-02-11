理文造紙半日報7.67元，升0.66%。去年收入258.68億元，按年少4.7%。去年公司總銷售量為622萬噸，產品平均每噸淨利潤為587 元。

另外，理文化工（0746）亦公布去年業績，純利5.03億元，按年下跌28.3%，派末期息0.165元。

理文化工半日報3.74元，升1.36%。去年公司總營業額31億元，按年下跌10.8%；毛利率36.5%，按年下跌3.4個百分點。

公司指，疫情刺激5G在一般通訊服務及企業應用的需求，服務供應商對鋪設5G基站所需的優質線材需求殷切，公司會拓展特種聚合物的產品種類，滿足各客戶的獨特需求。此外，公司位於珠海市高欄港的鋰電池電解液添加劑新廠房已於2021年初開始試產，預期今年開始帶來收入貢獻。

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