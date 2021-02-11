港元現報7.7583元貶值20點子，曾貶值最多21點子，報7.7584元，亦曾升值最多6點子，報7.7557元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.13點子至0.03875%；1星期HIBOR跌1.79點子至0.06232%；2星期HIBOR跌1.41點子至0.08143%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.23點子至0.22411%；6個月期HIBOR升0.05點子至0.4575%；12個月期HIBOR跌0.09點子至0.61214%。

美元指數現報91.202升值0.163點或0.18%。

美元1個月期LIBOR報0.1185%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0065%，終止連續3日收窄，利差是2021年2月25日後最高，當日差距為0.0088%

對上一次終止連續3日收窄，是2021年2月24日，當日利差報0.0101%。

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