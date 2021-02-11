恒指高開255點 科指升2.9% 國美零售跌12%
文章日期：2021年3月2日 09:27
恒指今早高開255點或0.87%，報29708點，成交金額92億元；國指今早高開145點或1.27%，報11599點。恒生科技指數開市報9570點，升2.93%。
藍籌28隻升，12隻下跌，12隻無升跌。美團（3690）升5.78%，報388元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻100點；銀娛（0027）跌1.73%，報71.2元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌1.3%，報45.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低31點。
國美零售（0493）公布，折讓15%配股，籌44億元。低開12.9%，報2.02元。
多間公司公布業績，包括理文造紙（2314）開市報7.7元，升1.05%；利福國際（1212）開市報6.95元，無升跌；寶龍地產（1238）開市報6.16元，升0.16%；寶龍商業（9909）開市報26.5元，升0.76%。
新冠肺炎拖累，「準藍籌」海底撈（6862）料去年盈利跌九成。開市報67元，跌2.69%。
永升生活（1995）鑫苑物業（1895）發盈喜，料去年多賺超過六成。永升生活服務開市報20.3元，升6.39%；鑫苑服務開市報2.04元，升5.7%。
富力地產（2777）二月份總銷售收入約90.5億元，今日升0.19%。開市報10.5元，升1.16%。
恒大物業（6666）2月新簽訂物業合約面積3177萬平方米。開市報17.12元，升0.71%。
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