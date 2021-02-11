港股ADR升182點 理文造紙、利福、寶龍等公布業績
文章日期：2021年3月2日 08:36
美股大彈，港股ADR升182點或0.62%，報29634點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.6%，折合報708.12元；阿里巴巴（9988）跌0.12%，折合報234.32元；小米（1810）升2.45%，折合報26.43元；美團（3690）升2.57%，折合報376.24元；匯控（0005）跌1.17%，折合報45.56元；建行（0939）跌0.27%，折合報6.12元。
道期升0.1%，標期升0.12%，納期升0.3%。日股現升0.62%，韓股現升2.33%，澳股現升0.48%。
今日焦點股份可留意：
國美零售（0493）公布，折讓15%配股，籌44億元。
多間公司公布業績，包括理文造紙（2314）、利福國際（1212）、寶龍地產（1238）、寶龍商業（9909）。
新冠肺炎拖累，「準藍籌」海底撈（6862）料去年盈利跌九成。
永升生活（1995）鑫苑物業（1895）發盈喜，料去年多賺超過六成。
富力地產（2777）二月份總銷售收入約90.5億元，今日升0.19%。
恒大物業（6666）2月新簽訂物業合約面積3177萬平方米。
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