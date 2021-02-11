道瓊斯工業平均指數收漲603點，升幅1.95%，報31535點。標普500指數收漲90點，升幅2.38%，報3901點。納斯達克綜合指數收漲396點，或3.01%，報13588點。

道指曾升最多2.38%，是2020年11月9日後最大升幅，當日升幅為5.69%。標指曾升最多2.71%，是2020年11月9日後最大升幅，當日升幅為3.89%。納指曾升最多3.06%，是2020年11月4日後最大升幅，當日升幅為4.5%。

波音升5.84%，報224.39美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻81點，而默沙東跌0.33%，報72.38元，拖低道指1.5點。

科技股方面，蘋果收市報127.79元，升5.38%，谷歌母公司Alphabet收市報2069.66元，升2.36%，亞馬遜收市報3146.14元，升1.72%，Facebook收市報264.91元，升2.82%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.84%，報412點。德國DAX指數收漲1.65%，報14012點；法國CAC 40指數漲1.58%，報5792點；英國富時100指數收漲1.63%，報6588點。