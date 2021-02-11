增長淡化債息憂慮 美股三大指數創近4個月最大升幅 道指升603點
文章日期：2021年3月2日 08:11
美債息雖然仍達1.4厘，不過，美國製造業創三年來最快增長，市場對美債息上升對股票高估值的憂慮下降，美股反彈，三大指數均見近4個月最大升幅，道指高開133點，高位曾升735點，低位曾升133點。其他消息方面，美國貿易代表辦公室年度報告顯示拜登貿易政策仍以對中國追責為重要目標，而且將 解決維吾爾人受迫害問題作為重中之重。
道瓊斯工業平均指數收漲603點，升幅1.95%，報31535點。標普500指數收漲90點，升幅2.38%，報3901點。納斯達克綜合指數收漲396點，或3.01%，報13588點。
道指曾升最多2.38%，是2020年11月9日後最大升幅，當日升幅為5.69%。標指曾升最多2.71%，是2020年11月9日後最大升幅，當日升幅為3.89%。納指曾升最多3.06%，是2020年11月4日後最大升幅，當日升幅為4.5%。
波音升5.84%，報224.39美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻81點，而默沙東跌0.33%，報72.38元，拖低道指1.5點。
科技股方面，蘋果收市報127.79元，升5.38%，谷歌母公司Alphabet收市報2069.66元，升2.36%，亞馬遜收市報3146.14元，升1.72%，Facebook收市報264.91元，升2.82%。
歐洲STOXX 600指數收漲1.84%，報412點。德國DAX指數收漲1.65%，報14012點；法國CAC 40指數漲1.58%，報5792點；英國富時100指數收漲1.63%，報6588點。