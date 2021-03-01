永升生活鑫苑物業發盈喜 料去年多賺超過六成
文章日期：2021年3月1日 19:54
再有兩隻物管股發盈喜，永升生活服務（1995）料2020財年綜合純利及溢利將按年增加超過65%，2019年的綜合純利及溢利則分別為2.49億元及2.238億元。鑫苑物業服務（1895）則預期2020財年綜合純利按年增加不低於60%，2019年的綜合純利為8130萬元。
永升指，純利增加主要由於在管物業建築面積增加；自社區增值服務及向非業主提供的增值服務產生的收入增加；及新收購附屬公司所帶來的財務影響。鑫苑物業指，綜合純利增加主要因集團於2020年收益增長強勁。
永升今日股價先升後回，開市曾高見20.4元，其後走軟，曾跌至18.46元低位，收市微跌0.1%，報19.08元。鑫苑曾收在全日高位，報1.93元，升3.76%。
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