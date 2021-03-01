永升指，純利增加主要由於在管物業建築面積增加；自社區增值服務及向非業主提供的增值服務產生的收入增加；及新收購附屬公司所帶來的財務影響。鑫苑物業指，綜合純利增加主要因集團於2020年收益增長強勁。

永升今日股價先升後回，開市曾高見20.4元，其後走軟，曾跌至18.46元低位，收市微跌0.1%，報19.08元。鑫苑曾收在全日高位，報1.93元，升3.76%。

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