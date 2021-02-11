該乘客微保險即日起接受試用計劃的預先登記，名額共1000個，先到先得。該產品將會於 YAS手機應用程式上架，每位預先登記者將會於「RYDE with YAS」試用版本推出時獲得一套共10程、價值40元的微保險套票。

YAS指，香港人口稠密、交通繁忙，交通意外難免，據運輸署道路安全及標準研究部資料顯示，本港每日交通意外多達44宗，每年更有107人因交通意外而身故；除關注道路安全之外，人們在乘搭地鐵和巴士等公共交通時匆忙之間也經常遺失個人財物，據悉有交通營運者每日均有逾百宗乘客報失紀錄，遺失物件之多由此可見一斑。此外，由於市場一直缺乏為單次交通旅程而設的保險產品，客戶因此難以按照自己對乘車風險的評估，靈活地為搭車旅程投保。

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