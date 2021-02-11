保險平台YAS夥忠意推乘車微保險 包個人財物損失上限2000元
文章日期：2021年3月1日 19:22
保險科技平台YAS公布，將夥拍忠意保險推出的乘車微保險，用戶可以按需要透過 GPS定位技術控制自己的保險，一按鍵即可開始或終止該程乘客保險。保障範圍涵蓋的公共交通工具包括巴士、小巴、纜車、電車、港鐵、渡海小輪，以及的士、邨巴、私家車和 Uber，每程最多保障90分鐘。保額除包括身故及意外傷殘最高20萬元賠償，包括個人財物遺失保障，上限2000元，以及因交通意外產生的醫療費用最多5000元。
該乘客微保險即日起接受試用計劃的預先登記，名額共1000個，先到先得。該產品將會於 YAS手機應用程式上架，每位預先登記者將會於「RYDE with YAS」試用版本推出時獲得一套共10程、價值40元的微保險套票。
YAS指，香港人口稠密、交通繁忙，交通意外難免，據運輸署道路安全及標準研究部資料顯示，本港每日交通意外多達44宗，每年更有107人因交通意外而身故；除關注道路安全之外，人們在乘搭地鐵和巴士等公共交通時匆忙之間也經常遺失個人財物，據悉有交通營運者每日均有逾百宗乘客報失紀錄，遺失物件之多由此可見一斑。此外，由於市場一直缺乏為單次交通旅程而設的保險產品，客戶因此難以按照自己對乘車風險的評估，靈活地為搭車旅程投保。
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