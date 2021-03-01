調查結果顯示，戶戶送91%的企業客戶已採取各式各樣的在家工作或彈性上班做法。疫情開始至今，34%企業未曾舉行任何虛擬社交活動，而47%的企業有意舉辦活動，但礙於疫情無法成事。45%受訪公司表示他們有為員工提供個人膳食津貼，但只有10%容許員工隨意選擇送遞地址。根據調查，近半（47%）受訪公司曾為員工訂購午餐，34%提供零食及甜點，29%則選擇派發鮮果。

飲食是維持員工健康和專注力的重要元素，但有35%受訪公司只限員工於辦公室使用外賣津貼。調查其他數據顯示，就辦公室外賣而言，中菜最受歡迎（71%），其次是西式（65%）及日式（57%）。38%受訪企業曾訂購沙律，而隨著疫情後大眾更為注重健康，戶戶送預計這種趨勢將會增加。

此外，74%的企業在選擇外賣餐廳時會以員工的喜好為重，顯示僱主願意聆聽並回應團隊的需要。調查還發現，市民的回收習慣可受網上外賣平台影響，多達77%受訪夥伴表示，他們更傾向於光顧提供環保包裝的餐廳，這或有助推動業界採取更環保的營運模式。

戶戶送企業版香港及新加坡區主管葉煒妍表示，得知多間公司對茶水間服務表示興趣，有意為員工提供鮮果及零食，公司樂於跟進，以助企業提高員工士氣。

戶戶送去年宣布與英國零售商Marks & Spencer、連鎖便利店7 Eleven及日本大型超市Don Don Donki合作，在美食外賣以外推出生活百貨送遞服務。

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