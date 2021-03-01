建議主要基於專責小組去年的研究結果。普選參選人資格方面，公會建議，會長、副會長現有參選資格維持不變，即參選人須為註冊會計師（CPA），且須為理事會成員。在此之上，新資格要求有4項，分別為參選人須無犯罪記錄及紀律處分記錄；過去5年內未有個人破產，或與債權人達成任何協議；須為資深從業人士，建議至少入會7年；會長應至少在理事會服務4年，副會長則至少服務3年，且提名人在過去兩年內有在理事會服務的往績。

提名程序方面，則初步有三項可能做法。其中「選項A」建議參選人由理事會提名，要獲得「交叉界別」支持。具體而言，會長至少須獲得6名理事的背書，且將理事劃分為執業、非執業、政府任命三個界別，每個界別須至少有2名理事背書。

一般而言，「執業」指進行提供審計、稅務或其他專業服務的會計師，「非執業」則指提供日常會計、財務、公共服務等的會計師。現時公會理事會人數最多23席（本屆為21席），而諮詢文件歸類，估計執業、非執業理事將共佔17席。在「選項A」之下，符合「政府任命」界別的理事將包括港府任命業外成員理事的4席，以及政府官員的2席。換言之，參選人要獲得理事會內至少4名會計師的支持，以及至少2名政府人士或政府任命人士的支持。

其他兩框架中，「選項B」建議，參選人只要獲得100名註冊會計師會員支持，便可進入選舉。「選項C」擬上述兩項，要求參選人至少獲得4名理事支持，且其中至少2名理事來自政府理事，在此之上，同時要獲得100名註冊會計師會員支持，才可入閘。總結而言，「選項A」及「選項C」框架，均意味若不獲政府同意，參選人便無法入閘。

公會再建議，兩名副會長應分別來自執業及非執業界別。屆時每名會員將有三票可投，分別是為選出1名會長及兩名副會長。同一名參選人可同時競選會長、副會長職位。此外，每名會長及副會長的任期將於現時一致，仍為一年。會長最多連任兩屆，副會長最多連任四屆。

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