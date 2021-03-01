投委會調查：近半市民曾遇網上騙案 5%受訪者損失金額逾10萬元
文章日期：2021年3月1日 18:04
投資者及理財教育委員會（投委會）公布該會於2020年12月一項數碼理財服務使用調查，發現在512名受訪者中，有近半在疫情下曾遇上網上騙案，另約9%受訪者曾因此蒙受損失，當中有5%受訪者損失金額超過10萬元。
根據投委會的調查，約有75%受訪者表示去年曾使用數碼理財服務，當中最常用的是網上銀行、網上支付和網上投資，分別各佔70%、57%及43%，約五成受訪者表示，去年較2019年更頻密使用數碼理財服務，尤其網上支付。
調查又顯示，有47%受訪者曾遇網上騙案，約9%更因此而蒙受金錢損失，平均損失金額約1.7萬元。受訪者最常遇到的網上騙案包括以偽冒電郵或電話套取銀行戶口資料、網上購物騙案及以偽冒電郵要求轉賬，分別各佔26%、12%及10%。
投委會總經理李婉秋在宣傳片表示，網上陷阱千騙萬化，小心慎防網絡欺詐。希望市民能夠關注「香港理財月2021」活動，齊齊學多點，保護自己免受損失。
投委會今日開始全港理財教育年度活動「香港理財月2021」，聯同多間支持機構向市民提供不同類型的免費活動及資源，推廣良好財政規劃及增強數碼理財能力。
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