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南豐再推大學生生科公司夏季實習計劃

文章日期：2021年3月1日 17:40

南豐集團旗下的香港生命科技青年會，今年再推生命科技夏季實習計劃，目前開放報名約一周，已有50個大學生申請計劃，當中的學生可以選擇香港及國內指定城市的生物科技公司進行為期約一個月的實習計劃。香港生命科技青年會執行總監黃槿表示，每年有逾200個大學生申請該計劃，會篩選約30名的合資格人士參加，對象以修讀生物科的三年級及四年級大學生為主。

南豐集團每年投資約幾十萬於30名實習生中，若到國內公司實習的學生會承包來回機票和所有的住宿費用。黃槿表示，於內地實習學生普遍較香港實習學生的薪金水平低，主要因計劃已為學生支付住宿和機票，但仍會得到基本薪金。黃槿更指，於香港生物科技公司的實習生與剛畢業的大學生薪金水平相約。

黃槿更指，去年的夏季實習計劃因受疫情影響未能於國內推出實習計劃，今年亦會與去年相約，於選擇實習地區時，大部分學生以選擇香港作為首選。但他再透露，因疫苗的推出，亦有學生願意透過打疫苗等措施，到國內生物科技公司實習，會盡力安排，以滿足學生於行業的實踐。

黃槿表示，前年與國內9間生物科技公司合作，如藥明康德（2359），藥明生物（2269）及德琪醫藥（6996）等，當中有6名的實習生於藥明生物工作，學生能參於藥明生物的實驗室工作。黃槿表示，今年亦會於國內生物科技公司合作，讓學生能在其香港分部進行實習。

香港生命科技青年會於2018年成立，已推出3屆的生命科技夏季實習，今年計劃截止報名日期為3月26日，今年實習期由夏季的7月至8月中旬左右，具體時間未定。

 

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