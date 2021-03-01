南豐集團每年投資約幾十萬於30名實習生中，若到國內公司實習的學生會承包來回機票和所有的住宿費用。黃槿表示，於內地實習學生普遍較香港實習學生的薪金水平低，主要因計劃已為學生支付住宿和機票，但仍會得到基本薪金。黃槿更指，於香港生物科技公司的實習生與剛畢業的大學生薪金水平相約。

黃槿更指，去年的夏季實習計劃因受疫情影響未能於國內推出實習計劃，今年亦會與去年相約，於選擇實習地區時，大部分學生以選擇香港作為首選。但他再透露，因疫苗的推出，亦有學生願意透過打疫苗等措施，到國內生物科技公司實習，會盡力安排，以滿足學生於行業的實踐。

黃槿表示，前年與國內9間生物科技公司合作，如藥明康德（2359），藥明生物（2269）及德琪醫藥（6996）等，當中有6名的實習生於藥明生物工作，學生能參於藥明生物的實驗室工作。黃槿表示，今年亦會於國內生物科技公司合作，讓學生能在其香港分部進行實習。

香港生命科技青年會於2018年成立，已推出3屆的生命科技夏季實習，今年計劃截止報名日期為3月26日，今年實習期由夏季的7月至8月中旬左右，具體時間未定。

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