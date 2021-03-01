他指出，內地一直以來都以調控印花稅，來促進證券市場健康發展及引導投資者理性投資，調控印花稅通常也被當作宏觀調控股市的一項直接政策工具。是次港府調高股票印花稅，增加稅收只是藉口，其實是爲了針對近月股市大升下，頻密交易的短線投機者。聰明的「北水」自然懂得解讀當中含意，只是港府官員欲蓋彌彰的增加稅收理由，直斥政府「太不可信」。

詹劍崙表示，他自2016年於行政長官選舉委員會金融服務界別，選委會選出來的特首及其團隊，從來沒有就金融服務有關的事宜與詹諮詢或聯絡，包括是次加印花稅。

他續稱，政府加印花稅前，陸續找一些「演員」放風，跟隨劇本出場及演出，而政府從來都是選擇性接觸業界人士，實有利益衝突之嫌。

詹最後表示，期望行政長官及其團隊在各業界的政策推出前，能真心地聽取愛國愛港的選委們意見。

財政司司長陳茂波上周三在財政預算案宣布擬調高股票印花稅，港股聞訊急跌，恒指午後重挫逾1000點，北水當日淨沽出199億元，為歷來走資最高金額。

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