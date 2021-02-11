簡報亦指，在土地嚴重短缺和置業負擔能力下降的背景下，截至2019年，35歲以下的年輕人在整體自置居所戶主中的比例，自1997年的22.1%大幅收縮至前年的7.6%。與此相反，於前年60歲及以上的年長戶主於自置居所戶主中的比例為41%，較1997年的21%相應比率上升1倍。

然而貧窮情況報告顯示，於前年約有11.2萬個擁有資產的長者家庭活在貧窮線之下，比例相等於居於自置單位年長戶主的5分之1。政府視此現象為「貧窮線分析框架」的掣肘，但有其他意見認為這代表退休保障不足。

研究又指，多達3分之2的本地業主，已於2016年全面繳清按揭貸款，他們擁有較強的購買力添置額外單位作為子女的第二居所，或作為收租的投資物業，這或對跨世代的財富分配構成影響。

至於住戶的居所租住權分布亦出現重大變化。2009年至2019年期間，公營或私營房屋的租戶數目增幅最大，與1997年至2008年期間最大的相應增幅來自於自置居所住戶形成強烈對比。2009年至2019年間，私人住宅單位的淨增業權大多由投資者持有，並放租予租戶而非自住。雖然普通租戶也可努力儲蓄置業，但單憑工資較難在物業市場與其他買家競爭，這對社會流動構成連鎖影響。

研究認為，中長期要提升自置居所比率仍充滿挑戰，政府未來10年的私營房屋落成目標，年均量僅為1.29萬個單位，低於2010年至2019年間的1.35萬個實際落成量，預料整體可供出售房屋的數量與社會需求仍存在頗大距離。

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