鎧耀環境衛生科技首席執行官何偉康表示 ，榮幸能夠與軟銀機器人合作，促使雙方的專業範疇提升至更高的策略層次，迸發許多前所未有的意念及機遇，以滿足公共衛生需求。何偉康更指，隨著各項產品及技術面世，期望全球市場加快採用更智能、更環保的方案，創建公共健康及衛生新常態。

軟銀機器人首席業務官吉田健一則指，希望在眾多消毒技術中挑選既能配合又能優化Whiz功能的方案，能徹底清潔地板的同時進行高效殺菌消毒。吉田健一更指，鎧耀的生物淨化技術最能符合嚴格的環境法規標準，這次合作不僅能提升軟銀的實力，雙方將繼續開發更多嶄新產品和機器人解決方案。

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