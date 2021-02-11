恒指公司公布的5項主要總結，第一是擴大股份數目，至2022年中增至80隻，並最終固定為100隻。恒指公司當初建議為65至80隻，諮詢期間有80%以上的回覆人士支持此建議，最終決定較諮詢文件所指的更多。

第二是擴充行業代表性，按7個行業組別選出成份股，行業組別的構成會最少每兩年檢討一次，自5月的季檢起生效。這建議有望達至更均衡的行業分布。最終7個行業組別，分別為（1）金融業、（2）資訊科技業、（3）非必需性消費及必需性消費、（4）地產建築、（5）公用事業及電訊、（6）醫療保健、及（7）能源、原材業、工業及綜合企業。

第三是迅速納入上市新股，縮短上市歷史要求至3個月，自5月的指數檢討起生效。意味2月初上市的快手，快有望在下次季檢中獲納入。恒指公司指，有6成回覆人士支持此建議，認為可適時納入大型新上市公司，提高靈活性。

第四是保留香港公司代表性，維持20至25隻香港公司於恒指中，這個目標數目會至少每兩年評估一次。這意味當恒指成分股擴至100隻後，香港公司佔比約為4分1。

第五是改善成分股權重分布，決定對所有成分股採用8%權重上限，同時適用於國企指數，從2021年6月的指數調整開始實施。意味目前權重高於8%的騰訊（0700）及友邦（1299），下季起要被削權重。

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