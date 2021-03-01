人行前官員盛松成指三原因不宜收緊貨幣政策
文章日期：2021年3月1日 16:43
人民銀行前參事、調統司司長盛松成今日出席中國財富管理50人論壇致辭表示，中國目前經濟面臨的主要任務是恢復和穩定增長，以及防範系統性金融風險。他認為，相對於發達國家，中國的貨幣政策在去年應對疫情中並未搞「大水漫灌」；而且目前經濟恢復基礎尚不牢固，收緊貨幣政策不利於穩增長和防風險；加上從現時的物價和資產價格水平等經濟指標來看，中國經濟還遠未達到收緊貨幣政策的條件，因此至少在今年上半年之前，中央都不宜收緊貨幣政策。
盛松成又指出，今年GDP增速將很大程度取決於消費的恢復，因去年最終消費支出對GDP增長的貢獻率為負22%，是歷史最低點；而同期資本形成總額和淨出口對GDP增長的貢獻率分別為94.1%和28%，均創歷史新高。
另外，從中長期看，他認為人民幣匯率處於升值趨勢，但也要防止升值過快，而且雖然長期資本投資中國是好事，但需要防止短期內大量投機資金流入內地，推升資產價格，賺取利差和匯差雙重收益，擾亂中國貨幣政策的獨立施行。
盛松成亦表示，美國在科技和金融兩個領域與中國脫鉤的態勢日益明顯，中國可進一步推動資本賬戶雙向開放，避免中資企業於中美兩邊都被掐咽喉。至於通過貨幣政策調控房價，他覺得這方法無異於緣木求魚。
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