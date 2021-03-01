盛松成又指出，今年GDP增速將很大程度取決於消費的恢復，因去年最終消費支出對GDP增長的貢獻率為負22%，是歷史最低點；而同期資本形成總額和淨出口對GDP增長的貢獻率分別為94.1%和28%，均創歷史新高。

另外，從中長期看，他認為人民幣匯率處於升值趨勢，但也要防止升值過快，而且雖然長期資本投資中國是好事，但需要防止短期內大量投機資金流入內地，推升資產價格，賺取利差和匯差雙重收益，擾亂中國貨幣政策的獨立施行。

盛松成亦表示，美國在科技和金融兩個領域與中國脫鉤的態勢日益明顯，中國可進一步推動資本賬戶雙向開放，避免中資企業於中美兩邊都被掐咽喉。至於通過貨幣政策調控房價，他覺得這方法無異於緣木求魚。

其他報道

華興證券：未來6個月港股迎解禁潮涉2050億市值 8月最多

美債息回 科指跑贏恒指 南北水齊轉淨流入 恒指收市升472點

摩通：內房3月陸續放榜料盈利創新高 首選潤地龍湖

澳門銀河下半年引進「萊佛士」酒店

恒生委任左玫為環球銀行業務總監

彭博：鄭志剛擬組SPAC美國上市 籌最多31億

中國工信部：惡性競爭致中國稀土僅賣出「土價格」

澳門2月賭收按年升1.35倍 近一年半來首次按年增長

基金公會冀放寬強積金另類投資 可尋求更高回報

瑞銀料今年兩會不設GDP目標或僅設下限

恒指半日升348點 北水連續第2日流出 阿里健康升7% 龍湖縮至升2%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌3日

港交所令嚴打重複認購 中資行「各有各做」 仍有券商推銷多戶認購

財新中國2月製造業PMI遜預期 連降三個月