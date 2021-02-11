美債息升幅收儉，今日最高為1.4220厘，低過上日的1.5546及之前的1.6085高位，大市仍趁機反彈，恒指今早高開477點，高位升570點，低位升215點。高低波幅355點。南北水亦齊齊轉為淨流入。