美債息回 科指跑贏恒指 南北水齊轉淨流入 恒指收市升472點
文章日期：2021年3月1日 16:30
美債息升幅收儉，今日最高為1.4220厘，低過上日的1.5546及之前的1.6085高位，大市仍趁機反彈，恒指今早高開477點，高位升570點，低位升215點。高低波幅355點。南北水亦齊齊轉為淨流入。
恒指收市升472點或1.63%，報29452點，成交金額2092億元，較上日減少34.67%；國指升206點或1.84%，報11453點。恒生科技指數收報9298點，升3.85%。
藍籌25隻升，27隻下跌。美團（3690）升7.88%，收報366.8元，是升幅最大的藍籌，新地（0016）創52周高，見126元，收報120元，跌3.69%，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升5.21%，收報697元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻150點；匯控（0005）跌2.54%，收報46.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低62點。
恒生科技指數成份股27隻升，5隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報52.6元，升10.85%；跌幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報104.3元，跌3.34%。
「ATMXJ」向上，阿里巴巴（9988）收報234.6元，升0.95%；騰訊（0700）收報697元，升5.21%；美團（3690）收報366.8元，升7.88%；小米（1810）收報25.8元，升1.98%；京東（9618）收報374.6元，升4.06%。
北水重回淨流入，南下合計淨流入0.84億元。南水北上合計淨流入37.86億元人民幣，終止連續3日流出。
澳門銀河下半年引進「萊佛士」酒店。銀河娛樂（0027）收報72.45元，升2.19%。
澳門2月賭收按年升1.35倍 近一年半來首次按年增長。濠賭股普遍向上，新濠國際發展（0200）收報16.92元，升5.22%；美高梅中國（2282）收報13.12元，跌5.2%；澳博控股（0880）收報10.96元，升1.48%；永利澳門（1128）收報14.98元，升2.32%；金沙中國（1928）收報36.65元，升0.96%。
中國工信部：惡性競爭致中國稀土僅賣出「土價格」。中國稀土（0769）收報0.95元，升17.2%。
信義系今日公布業績，信義玻璃（0868）收報23.7元，升9.2%；信義光能（0968）收報17.06元，升4.6%；信義能源（3868）收報4.72元，升5.83%。
達能計劃今年減持蒙牛（2319），蒙牛稱業務戰略不變。蒙牛收報43.05元，升1.53%。
深圳國際（0152）聯手鯤鵬資本，擬178億入主蘇寧易購。收報12.58元，跌2.02%。
利邦（0891）發盈警，料去年至少蝕2億元。收報0.082元，升1.23%。
中信証券（6030）擬供股集資280億元人民幣。收報16.5元，跌1.32%。
國美（0493）盈警，料去年虧損倍增。收報2.32元，升1.75%。
太興集團（6811）發盈喜 料去年盈利增逾四成。收報2.03元，升0.5%。
三隻股份染藍。阿里健康（0241）收報28.45元，升9.42%；龍湖（0960）收報47.7元，升3.7%；海底撈（6862）收報68.85元，升8.17%。
碧桂園服務（6098）發盈喜，料去年綜合收入及純利等按年升逾50%。收報64.35元，升0.86%。
新世界（0017）中期基本溢利跌半成 中期息0.56元。收報38.5元，跌2.41%。
地產股破頂希慎（0014）創52周高，見33.8元，收報32.35元，跌2.12%；太古地產（1972）創52周高，見25.6元，收報24.15元，跌3.21%。
酒店股破頂，大酒店（0045）創52周高，見8.32元，收報8.22元，升5.12%；香格里拉（0069）創52周高，見8.3元，收報8.01元，升0.88%。
航運相關股破頂，包括，海豐國際（1308）創上市新高，見21.9元，收報21.45元，升5.15%；太平洋航運（2343）創52周高，見2.2元，收報2.08元，升7.77%。
其他破頂股包括，361度（1361）創52周高，見1.99元，收報1.97元，升10.67%；中國太平（0966）創52周高，見17.7元，收報17.58元，升5.14%；
其他報道
恒指半日升348點 北水連續第2日流出 阿里健康升7% 龍湖縮至升2%
港交所令嚴打重複認購 中資行「各有各做」 仍有券商推銷多戶認購
恒指高開477點 染藍海底撈升8% 阿里健康升7.5% 龍湖升6%