報告指出，今年8月，大市將迎來規模最大解禁。據其統計，控股股東可解禁限售股總股數暫錄得3.06億股，涉及金額達695億元，分別佔涉及公司流通股份市值和總市值的約15%及4%。未來6個月內，整個市場解禁總市值中，軟件服務行業佔比最高，達36%，而零售行業上市公司的解禁市值佔該行業總市值比例最高，達38.8%。

報告羅列部分近期禁售期將結束、涉及金額較高的股份，包括京東健康（6618），禁售期將於6月8日結束，涉及公司流通股份5%；明源雲（0909），禁售期將於3月25日結束，涉及公司流通股份7%；榮昌生物（9995），禁售期將於5月9日結束，涉及公司流通股份29%。（詳細名單見文末表）

龐溟指出，禁售期完結或對股價表現帶來壓力，尤其當上市公司估值已處高位、成長性未獲市場認同，或大市走勢低迷，限售股解禁便可能成為股價下跌導火索，出現投資者拋售套現情況。但他同時指出，若投資者對部分龍頭企業、稀缺行業上市公司仍有強烈興趣，且股份交投依然活躍，則解禁帶來的影響會相對較少。

表：華興證券統計6個月內解禁股份，涉及金額最大前十名