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華興證券：未來6個月港股迎解禁潮涉2050億市值 8月最多

文章日期：2021年3月1日 16:36

華興證券今日發布報告指出，根據彭博及Wind資料，估計未來6個月內港股市場將出現「解禁潮」。報告指出，根據現時股價估算，共計價值約2040億元的上市公司股份將陸續被允許自由交易，主要是由於大股東、高管或新股基石投資者的持股禁售期結束，而發生所謂的「解禁」。同期，在美上市中概股的美股預託證券（ADR）亦將出現涉及655億美元的股份解禁情況。華興證券（香港）首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟指出，過去5年內，多數行業股份在禁售期結束後的1個月及3個月內一般都會跑輸恒指。

報告指出，今年8月，大市將迎來規模最大解禁。據其統計，控股股東可解禁限售股總股數暫錄得3.06億股，涉及金額達695億元，分別佔涉及公司流通股份市值和總市值的約15%及4%。未來6個月內，整個市場解禁總市值中，軟件服務行業佔比最高，達36%，而零售行業上市公司的解禁市值佔該行業總市值比例最高，達38.8%。

報告羅列部分近期禁售期將結束、涉及金額較高的股份，包括京東健康（6618），禁售期將於6月8日結束，涉及公司流通股份5%；明源雲（0909），禁售期將於3月25日結束，涉及公司流通股份7%；榮昌生物（9995），禁售期將於5月9日結束，涉及公司流通股份29%。（詳細名單見文末表）

龐溟指出，禁售期完結或對股價表現帶來壓力，尤其當上市公司估值已處高位、成長性未獲市場認同，或大市走勢低迷，限售股解禁便可能成為股價下跌導火索，出現投資者拋售套現情況。但他同時指出，若投資者對部分龍頭企業、稀缺行業上市公司仍有強烈興趣，且股份交投依然活躍，則解禁帶來的影響會相對較少。

表：華興證券統計6個月內解禁股份，涉及金額最大前十名

 

 

股份

禁售期結束時間

佔流通股份

京東健康（6618）

6月8日

5%

明源雲（0909）

3月25日

7%

金科智慧（9666）

5月17日

39%

榮昌生物（9995）

5月9日

29%

醫渡科技（2158）

8月18日

9%

Vesync（2148）

6月18日

12%

雲頂新藥（1952）

4月9日

11%

藥明巨諾（2126）

5月3日

12%

心通醫療（2160）

8月4日

3%

德琪醫藥（6996）

5月20日

11%

 