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摩通：內房3月陸續放榜料盈利創新高 首選潤地龍湖

文章日期：2021年3月1日 16:03

內房股踏入業績期，摩通指出，預期內房在3月將受三大因素支持，包括銷售氣氛持續強勁﹔全國人大常委會會議料將傳遞出穩定訊號，集中供地就如政策前贍﹔業績期高股息及歷史新高盈利。

該行提到，在2017年至2020年內房在人大常委會開會期間平均跑贏大市4%，加上國債孳息率與股息率的反向開係，相信內房表現將持續跑出。大型股方面，該行首選華潤置地（1109）及龍湖（0960），中型股方面，則以估值及增長潛力較佳的旭輝（0884）為首選。此外，世茂（0813）及新城（1030）的復甦故事亦更見吸引。

該行又預期，大部份內房的業績將符預期，但點名萬科（2202）、碧桂園（2007）、中國恒大（3333）、金茂（0817）、中國奧園（3883）及融信（3310）例外。該行預期內房2020年盈利增長將達8%，股息率平均7.2厘。

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