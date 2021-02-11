彭博：鄭志剛擬組SPAC美國上市 籌最多31億
文章日期：2021年3月1日 13:44
近期特殊目的收購公司（SPAC）成為市場熱話，繼本港首富李嘉誠後，據彭博引述知情人士指，新世界發展（0017）副主席兼行政總裁鄭志剛亦計劃在美國通過SPAC籌集資金，並正就SPAC的首次公開招股（IPO）與顧問機構磋商。據其中一位知情人士指，是次集資規模可能在2至4億美元（約15.6億至31.2億港元）之間。
報導指，鄭志剛將成為最新一位追趕SPAC大潮的香港大亨。他旗下的SPAC計劃中的IPO仍處於初步階段，故詳情如規模、策略等都可能改變。而新世界一名代表則表示暫不就此置評。
此前，長和系創辦人李嘉誠及其次子、電盈（0008）主席李澤楷均在SPAC有所動作。當中外電指李澤楷正考慮在美國設立第三家SPAC，新的SPAC可能籌集數億美元資金。其後再傳出李嘉誠家族旗下一間SPAC正與顧問合作，有意透過在美國上市籌集約4億美元，但具體條款仍未落實。
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