報導指，鄭志剛將成為最新一位追趕SPAC大潮的香港大亨。他旗下的SPAC計劃中的IPO仍處於初步階段，故詳情如規模、策略等都可能改變。而新世界一名代表則表示暫不就此置評。

此前，長和系創辦人李嘉誠及其次子、電盈（0008）主席李澤楷均在SPAC有所動作。當中外電指李澤楷正考慮在美國設立第三家SPAC，新的SPAC可能籌集數億美元資金。其後再傳出李嘉誠家族旗下一間SPAC正與顧問合作，有意透過在美國上市籌集約4億美元，但具體條款仍未落實。

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