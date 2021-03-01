中國工信部：惡性競爭致中國稀土僅賣出「土價格」
文章日期：2021年3月1日 13:33
工信部今日舉行新聞會，部長肖亞慶於會上指出，中國稀土沒賣出「稀」的價格，卻賣出了「土」的價格，就是因為惡性競爭，競相壓價，使得寶貴資源浪費了。
工信部在今年1月份發布了稀土管理條例徵求意見稿，肖亞慶解釋，主要是根據稀土長期發展的戰略和市場需求，以及在實際發展中存在的問題來進行一些規範，讓市場在配置資源中起決定性作用，政府在維持市場秩序中也要發揮好作用。
肖亞慶指，中國是稀土大國，資源量最多，出口也最多：「有的國家說我們限制出口，你買的東西大部分都是從中國來的」。他又稱，中國稀土生產企業存在不少環保問題，因為市場好便過度採挖。其次，因為稀土是稀有資源，無序開採做成資源浪費，有些企業只採最富裕的那塊，把最好的取走，令資源綜合利用效率很差，從長期來看，用幾年沒有了，資源綜合利用也會有問題。
肖亞慶亦指出，中國稀土發展水平低，而高水平產品還比較少，這樣不利於技術創新和科技進步，這方面應該向日本企業學習。
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