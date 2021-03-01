工信部在今年1月份發布了稀土管理條例徵求意見稿，肖亞慶解釋，主要是根據稀土長期發展的戰略和市場需求，以及在實際發展中存在的問題來進行一些規範，讓市場在配置資源中起決定性作用，政府在維持市場秩序中也要發揮好作用。

肖亞慶指，中國是稀土大國，資源量最多，出口也最多：「有的國家說我們限制出口，你買的東西大部分都是從中國來的」。他又稱，中國稀土生產企業存在不少環保問題，因為市場好便過度採挖。其次，因為稀土是稀有資源，無序開採做成資源浪費，有些企業只採最富裕的那塊，把最好的取走，令資源綜合利用效率很差，從長期來看，用幾年沒有了，資源綜合利用也會有問題。

肖亞慶亦指出，中國稀土發展水平低，而高水平產品還比較少，這樣不利於技術創新和科技進步，這方面應該向日本企業學習。

其他報道

澳門2月賭收按年升1.35倍 近一年半來首次按年增長

基金公會冀放寬強積金另類投資 可尋求更高回報

瑞銀料今年兩會不設GDP目標或僅設下限

恒指半日升348點 北水連續第2日流出 阿里健康升7% 龍湖縮至升2%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌3日

港交所令嚴打重複認購 中資行「各有各做」 仍有券商推銷多戶認購

財新中國2月製造業PMI遜預期 連降三個月

恒指高開477點 染藍海底撈升8% 阿里健康升7.5% 龍湖升6%

巴菲特：永遠不要做淡美國 承認投資PCC犯錯 睇淡債券

港股ADR升143點 美期、亞股向上

達能計劃今年減持蒙牛 蒙牛稱業務戰略不變