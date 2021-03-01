籲容許強積金基金投資基建

改善回報是必需的，黃王慈明指出，基金收費已被降低，但回報同樣重要，近日積金局放寬投資A股及房託的限制，她希望可以把基金投資於非核准投資範圍的上限，由現時10%擴至30%；同時，容許強積金基金利用更多的衍生工具，例如掉期交易，去獲取更大回報；另外，又應放寬讓業界買入另類資產，例如基建投資，「礙於流動性問題，業界明白政府很難允許獨立的基建投資基金；但當局是否可以考慮，讓多元化的基金在滿足一定的規模條件後，可以把小部分投資在基建上？」

多年來積金局甚少批出個別行業基金，黃王慈明認為，明白當局擔心風險集中，亦不想有太多新基金，但公會的焦點小組發現，成員多希望強積金有更多選擇，她認為當局可容許業界推出醫療護理等新經濟行業基金。

強積金已運作20年，愈來愈多成員開始退休，進入提取期，去年市場上便出現首個以派息作招徠、針對退休人士的提取收益產品，黃王慈明認為，下一步當局要加大推動相關產品，並改善法規以增加提取期的回報，以免浪費過去20年的累積期。例如，當局可以考慮放寬買高息債的限制，容許業界買入非投資評級的債券。

可考慮放寬買高息債限制

另外，現時強積金基金投資在債券上，除了發債體本身要有評級，該筆債券亦要有評級，黃王慈明認為，這要求可以放寬。對於當局近年一直推動的電子化，黃王慈明並不反對，並認為應繼續是未來的工作重點。

她重申，公會一直建議，容許業界以數碼方式作為收取強積金資料及文件的預設選項，此舉有助推動數碼化進程。

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