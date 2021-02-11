報告亦預計，今年官方一般公共預算赤字率會從去年的3.7%降到3%或以下，亦不會再發行特別國債和將下調地方政府專項債的新增額度，同時去年大部分減稅降費政策到期後將不再延期。雖然中央可能會對部分針對中小企的減稅降費優惠政策延期或出新政策，但整體而言，減稅降費規模會比去年小得多。

貨幣政策上，結合近期央行表態，汪濤認為貨幣政策正常化的節奏可能會根據經濟形勢和市場狀況隨時微調，以反映疫情不確定性、信用市場和市場利率的波動。雖然今年全年CPI平均增速或不到2%，但影響貨幣政策正常化的主要因素是政府在防風險和控槓桿方面的考量。預計政府會將今年社會融資規模增速目標設定為「與名義GDP增速基本匹配」。信貸增速的放緩主要來自減少流動性投放、收緊宏觀審慎措施、降低政府債券發行規模，以及持續規範影子信貸。

汪濤指出，預計人行可能會在秋季小幅上調逆回購利率和MLF利率5個點子，但如果經濟反彈超預期及美國利率進一步上行推動美元走強，那麼中國加息幅度也可能更大。此外，政府可能重申要嚴格落實對房地產相關信貸的監管規定、推進對網絡借貸活動的監管合規整頓，以及加強互聯網平台經濟領域的反壟斷和反不正當競爭。惟另一方面，為降低政策正常化可能帶來的潛在負面影響，中央可能會延長部分對中小企業的金融支持政策，以避免其出現信用緊縮。

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