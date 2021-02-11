恒指半日升348點 北水連續第2日流出 阿里健康升7% 龍湖縮至升2%
文章日期：2021年3月1日 12:11
恒指半日升348點或1.2%，報29328點，成交金額1201億元；國指升143點或1.27%，報11390點。恒生科技指數收報9220點，升2.97%。
恒指今早高開477點，高位升570點，低位升215點，高低波幅355點。
藍籌24隻升，28隻下跌。安踏（2020）升7.23%，收報127.6元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌4.34%，收報35.25元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升3.85%，收報688元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻111點；匯控（0005）跌2.85%，收報45.95元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低70點。
恒生科技指數成份股25隻升，7隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報52.2元，升10.01%；跌幅最大的是同程藝龍（0780）收報17.46元，跌4.17%。
信義系今日公布業績，績前信義玻璃（0868）半日收報22.85元，升5.3%；信義光能（0968）半日收報16.8元，升3.06%；信義能源（3868）半日收報4.69元，升5.15%。
北水南下合計淨流出1.11億元，連續第2日流出，累計流出77.06億元。南水北上合計淨流入31.28億元人民幣，終止連續3日流出。
達能計劃今年減持蒙牛（2319），蒙牛稱業務戰略不變。蒙牛收報43元，升1.42%。
深圳國際（0152）聯手鯤鵬資本，擬178億入主蘇寧易購。半日收報12.62元，跌1.7%。
利邦（0891）發盈警，料去年至少蝕2億元。半日收報0.078元，跌3.7%。
中信証券（6030）擬供股集資280億元人民幣。收報16.36元，跌2.15%。
國美（0493）盈警，料去年虧損倍增。半日收報2.22元，跌2.63%。
太興集團（6811）發盈喜 料去年盈利增逾四成。收報2.07元，升2.48%。
美高梅（2282）去年全年盈轉虧 蝕52億元不派息。收報13.08元，跌5.49%。
阿里健康（0241）、龍湖（0960）、海底撈（6862）染藍 藍籌增至55隻。阿里健康收報27.95元，升7.5%；龍湖集團收報47.1元，升2.39%；海底撈收報67.7元，升6.36%。
碧桂園服務（6098）發盈喜，料去年綜合收入及純利等按年升逾50%。收報65.35元，升2.43%。
新世界（0017）中期基本溢利跌半成 中期息0.56元。收報38.15元，跌3.3%。
本地地產股破頂，包括，希慎（0014）創52周高，見33.8元，收報32.65元，跌1.21%；太古地產（1972）創52周高，見25.6元，收報24.35元，跌2.4%；新地（0016）創52周高，見126元，收報119.4元，跌4.17%。
酒店股破頂，包括大酒店（0045）創52周高，見8.32元，收報8.13元，升3.96%；香格里拉（0069）創52周高，見8.3元，收報8元，升0.76%。
航運股破頂，海豐國際（1308）創上市新高，見21.9元，收報21.45元，升5.15%；太平洋航運（2343）創52周高，見2.2元，收報2.06元，升6.74%。
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