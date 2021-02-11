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港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌3日

文章日期：2021年3月1日 11:16

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌0.07點子至0.12179%。

港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR無升跌報0.04%；1星期HIBOR無升跌報0.08024%；2星期HIBOR升0.04點子至0.09554%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.22643%；6個月期HIBOR跌0.29點子至0.45696%；12個月期HIBOR無升跌報0.61304%。

美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。

美元1個月期LIBOR報0.1185%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0033%，連續3日收窄，利差是2021年1月25日後最低，當日差距為-0.0114%。

對上一次連續3日收窄，是2021年2月18日，當日利差報0.0271%。

 

 

 

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