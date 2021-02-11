恒指高開477點 染藍海底撈升8% 阿里健康升7.5% 龍湖升6%
文章日期：2021年3月1日 09:22
恒指今早高開477點或1.65%，報29457點，成交金額122億元；國指今早高開218點或1.95%，報11465點。恒生科技指數開市報9209點，升2.85%。
藍籌39隻升，8隻下跌，5隻無升跌。藥明生物（2269）升7.24%，報103元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）跌1.69%，報46.5元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低41點。騰訊（0700）升4.45%，報692元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻129點。
恒生科技指數成份股27隻升，2隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是阿里健康升7.5%；跌幅最大的是鴻騰（6088）開市報2.83元，跌1.39%。
破頂股包括，太古地產（1972）創52周高，見25.6元，開市報25.6元，升2.61%；新地（0016）創52周高，見126元，開市報126元，升1.12%。
信義系今日公布業績，績前表現如下，信義玻璃（0868）開市報22元，升1.3%；信義光能（0968）開市報16.64元，升2.08%；信義能源（3868）開市報4.55元，升2.01%。
達能計劃今年減持蒙牛（2319），蒙牛稱業務戰略不變。蒙牛開市報43元，升1.42%。
深圳國際（0152）聯手鯤鵬資本，擬178億入主蘇寧易購。開市報13.1元，升2.02%。
利邦（0891）發盈警，料去年至少蝕2億元。開市報0.081元，無升跌。
中信証券（6030）擬供股集資280億元人民幣。開市報16.5元，跌1.32%。
國美（0493）盈警，料去年虧損倍增。開市報2.34元，升2.63%。
太興集團（6811）發盈喜 料去年盈利增逾四成。開市報2.1元，升3.96%。
美高梅（2282）去年全年盈轉虧 蝕52億元不派息。開市報13.34元，跌3.61%。
阿里健康（0241）、龍湖（0960）、海底撈（6862）染藍 藍籌增至55隻。阿里健康開市報27.95元，升7.5%；龍湖集團開市報48.8元，升6.09%；海底撈開市報68.8元，升8.09%。
碧桂園服務（6098）發盈喜，料去年綜合收入及純利等按年升逾50%。開市報66.7元，升4.55%。
新世界（0017）中期基本溢利跌半成 中期息0.56元。開市報39.45元，無升跌。
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