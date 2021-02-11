巴菲特建議投資者避開固定收益市場，「全球固定收益的投資人（無論是退休金基金、保險公司或退休族）面臨黯淡未來」，「如今，債券不是可去的地方」。

巴菲特亦維持對蘋果的信心，自從巴郡在2016年末開始買入蘋果以來，截至2020年底已持有價值逾1200億美元的蘋果股票，他說，蘋果與保險事業、BNSF是巴郡三大最有價值的資產，若連同巴郡能源，這四大投資是巴郡的「家族寶石」。

不過，巴菲特亦坦承，在2016年犯了一個錯誤，導致巴郡在去年減記近110億美元。當年巴郡以372億美元收購航空和國防工業零件製造商PCC ，但PCC的重要客戶來源航空及航太產業去年遭新冠疫情重創。

巴郡去年前15大股票投資，以持股市值來看，蘋果最高、達到1,204.24億美元，美國銀行與可口可樂分居二、三名，比亞迪（1211）則以58.97億美元名列第八。

巴郡在本季略為減持公司債，絕大部分現金（約1,130億美元）持有年底到期的短期國庫券。