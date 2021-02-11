港股ADR升143點 美期、亞股向上
文章日期：2021年3月1日 08:38
美股回吐，港股ADR升143點或0.49%，報29123點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.1%，折合報676.39元；阿里巴巴（9988）跌0.8%，折合報230.53元；小米（1810）升2.16%，折合報25.85元；美團(3690升3.11%，折合報350.57元；匯控（0005）跌2.56%，折合報46.09元；建行（0939）跌0.02%，折合報6.23元。
美期向上，道期升0.63%，標期升0.69%，納期升0.81%。日股現升1.95%，澳股現升1.2%。
今日焦點股份可留意：
信義玻璃（0868）、信義光能（0968）、信義能源（3868）今日公布業績。
達能計劃今年減持蒙牛（2319），蒙牛稱業務戰略不變。
深圳國際（0152）聯手鯤鵬資本，擬178億入主蘇寧易購。
利邦（0891）發盈警，料去年至少蝕2億元。
中信証券（6030）擬供股集資280億元人民幣。
國美（0493）盈警，料去年虧損倍增。
太興集團（6811）發盈喜 料去年盈利增逾四成。
美高梅（2282）去年全年盈轉虧 蝕52億元不派息。
阿里健康（0241）、龍湖（0960）、海底撈（6862）染藍 藍籌增至55隻。
碧桂園服務（6098）發盈喜，料去年綜合收入及純利等按年升逾50%。
新世界（0017）中期基本溢利跌半成 中期息0.56元。
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