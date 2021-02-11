今次收購價為每股6.92元，深圳國際及鯤鵬資本分別收購蘇寧易購近7.45億股及13.97億股，佔蘇寧易購的8%及15%，涉資51.54億元及96.64億元，總代價合共148.23億元（約177.8億港元）。

今次潛在收購，如各方未能在框架協議生效後 6個月內進一步簽署最終協議，則潛在收購自動終止。而框架協議生效後3個月內，張近東一方的出讓方不得與受讓方之外其他任何主體以任何直接或間接方式洽談、商議涉及待售股份轉讓的事宜。

深圳國際指，其與蘇寧易購在物流主業，包含綜合物流港和物流服務業務、項目拓展、資本運營等方面均可能形成較強的協同效應：強化蘇寧易購與集團開發的物流基礎設施之間既有的合作關係；集團可適時承接蘇寧易購優質的物流資源，加速實現綜合物流港項目的全國佈局，進一步增強市場份額與競爭力；蘇寧易購線上線下相融合的零售業務，將有效推動深圳國際的物流服務業務規模的擴張以及增值收益的實現；雙方的合作可助力集團進一步獲取稀缺的物流土地資源等。

集團又相信在會同鯤鵬資本完成潛在收購後，將有助於優化蘇寧易購的股權結構，完善管理體制與激勵機制、保持其核心管理團隊的穩定，從而促使其進一步聚焦零售主業，實現整體業務的高質量發展。

此前，蘇寧易購已頻傳債務危機，加上其投資200億元在中國恒大（3333）回A計劃後，恒大最終回A失敗，蘇寧更要「債轉股」無法立即收回投資，事件導致蘇寧的債券持有人感到不安，觸發蘇寧易購的債券出現連續下跌。