高銀半年蝕近10億 委石禮謙任執董兼副主席
文章日期：2021年2月28日 18:27
高銀金融（0530）截至2020年底的中期虧損9.93億元，較2019年中期虧損4.78億元大幅擴大，每股虧損0.1421元，不派中期息。集團指，虧損大幅增加主要由於終止2020年7月出售啟德住宅項目的一系列協議後產生的一次性終止費用約4.52億元，及來自酒品及相關業務的營業額減少，因此毛利貢獻相應減少。集團同時公布，委任立法會議員、原為集團獨立非執董的石禮謙為副主席及執董。
同時，集團指，由於集團失去了持有高銀金融國際中心的賜譽、成美及Goal Eagle等附屬公司的控制權，故集團在中期良僅確認物業投資業務，亦即租賃業務的經營業績直至失去對該等附屬公司的控制權之生效日期為止，而其後一切涉及物業投資業務的附屬公司之公平值被分類為按公平值計入損益的金融資產。由於不再綜合入賬從事物業投資業務的附屬公司，高銀金融於中期確認與金融資產公平值變動有關的虧損近2.7億元，是此本集團於中期不再綜合入賬附屬公司的公平值變動淨額，而於2020財年中期則確認其投資物業的公平值減少1.94億元。
高銀金融中期營業額約1.72億元，按年跌50.5％，主要由於期內酒品及相關業務產生的營業額大幅下降。此外，集團錄得期間租金及物業管理費收入亦有所下降。
此外，集團目前預計高銀金融國際中心的出售將於2021年下半年完成，相信一旦出售協議正式完成，與優先票據及夾層貸款有關的所有法律訴訟以及清盤呈請將於2021財年末之前獲圓滿解決，集團將能夠重整其未來房地產業務策略。