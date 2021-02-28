同時，集團指，由於集團失去了持有高銀金融國際中心的賜譽、成美及Goal Eagle等附屬公司的控制權，故集團在中期良僅確認物業投資業務，亦即租賃業務的經營業績直至失去對該等附屬公司的控制權之生效日期為止，而其後一切涉及物業投資業務的附屬公司之公平值被分類為按公平值計入損益的金融資產。由於不再綜合入賬從事物業投資業務的附屬公司，高銀金融於中期確認與金融資產公平值變動有關的虧損近2.7億元，是此本集團於中期不再綜合入賬附屬公司的公平值變動淨額，而於2020財年中期則確認其投資物業的公平值減少1.94億元。

高銀金融中期營業額約1.72億元，按年跌50.5％，主要由於期內酒品及相關業務產生的營業額大幅下降。此外，集團錄得期間租金及物業管理費收入亦有所下降。

此外，集團目前預計高銀金融國際中心的出售將於2021年下半年完成，相信一旦出售協議正式完成，與優先票據及夾層貸款有關的所有法律訴訟以及清盤呈請將於2021財年末之前獲圓滿解決，集團將能夠重整其未來房地產業務策略。