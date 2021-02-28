據報導指，若諮詢結果的建議獲得通過，將增加恒生指數成分股數目，個股市值權重，以及快速上市。報道指，由於中國科技股的影響力不斷擴大，港股發生變化，逼使恒生公司在指數編制上對主要由銀行及保險公司構成的基準指數採取行動。報道引述分析指，若如果廣泛的調整獲批，將令一直跑輸全球的恒生指數可能有進一步上升空間。

在上周五，恒指季檢中，將阿里健康（0241）、龍湖集團（0960）、海底撈（6862）納入指數中，將成分股數量由52隻增至55隻。今次諮詢中，更為擴大市場覆蓋率，擬增加成分股數目到65至80隻。

另外，考慮中的主要調整尚包括，刪除納入指數的最低上市歷史要求﹔降低成分個股權重上限，並將第二上市公司成分股權重上限調整為8%﹔按行業類別選擇成分股以平衡代表性等。